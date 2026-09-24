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CapaCulturaCinema

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 14:06

Exibida no Festival de Berlim, animação brasileira Papaya chega aos cinemas

Longa de animação de Priscilla Kellen, Papaya foi selecionado para o Festival de Berlim

Longa de animação de Priscilla Kellen, Papaya foi selecionado para o Festival de Berlim

SESSÃO VITRINE PETROBRAS/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Uma animação brasileira sobre uma semente de mamão apaixonada pela ideia de poder voar. Esta é a adorável premissa do primeiro longa metragem da diretora e artista gráfica Priscilla Kellen. Primeiro filme do gênero a ser selecionado para o Festival de Berlim, Papaya chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (24).

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