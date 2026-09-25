Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaTelevisão

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 16:15

Canal Brasil exibe mostra em homenagem a Domingos Oliveira a partir de segunda (28)

Celebrando os 90 anos do diretor, sete de seus filmes serão exibidos todos os dias às 17h30min até domingo (4)

Celebrando os 90 anos do diretor, sete de seus filmes serão exibidos todos os dias às 17h30min até domingo (4)

ARQUIVO NACIONAL/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Canal Brasil exibe, entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, uma mostra especial em homenagem ao cineasta Domingos Oliveira (1936-2019), que completaria 90 anos este mês. Com sessões diárias sempre às 17h30min, o especial percorre diferentes momentos da carreira do diretor. Confira a programação completa ao final da nota. 

Notícias relacionadas