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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 12:49

Cia Rústica apresenta Cabaré do Tempo no Teatro Simões Lopes Neto

O espetáculo mistura canções da MPB a textos autorais de teatro, poesia e humor.

O espetáculo mistura canções da MPB a textos autorais de teatro, poesia e humor.

ADRIANA MARCHIORI/DIVULGAÇÃO/JC
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A Cia Rústica apresenta neste sábado (26), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), o espetáculo Cabaré do Tempo - Pra Lembrar do Futuro, dirigido por Patricia Fagundes. A montagem, que estreou em 2025 no mesmo teatro, integra a programação do Banrisul Mulheres da Cena Gaúcha e reúne no palco Mirna Spritzer, Madalena Rasslan, Diego Nardi, Bruno Fernandes, Simone Rasslan e Priscilla Colombi, costurando canções da música popular brasileira com textos autorais de teatro, poesia e humor. Os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 40,00, à venda pelo site do Theatro São Pedro ou na bilheteria do complexo.

Fundadora da Cia Rústica há 22 anos, Patricia Fagundes é docente da UFRGS e uma das fundadoras do espaço Zona Cultural, com prêmios como Açorianos e Braskem de melhor direção. O projeto Banrisul Mulheres da Cena Gaúcha segue com apresentações de outras oito diretoras gaúchas até dezembro, incluindo Juliana Barros, em 10 de outubro, e Jezebel De Carli, em 28 e 29 de novembro.

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