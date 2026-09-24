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CapaCulturaMúsica

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:27

Tributo a Zé Martins reúne artistas no Café FonFon

Zé Martins construiu trajetória marcada pela música, pelas artes visuais e pela militância cultural.

Zé Martins construiu trajetória marcada pela música, pelas artes visuais e pela militância cultural.

ARQUIVO UNAMÉRICA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O Café FonFon (Vieira de Castro, 22) recebe neste domingo (27), a partir das 20h, o Tributo a Zé Martins (In memoriam), homenagem realizada três meses após a morte do músico, artista visual e militante cultural, no dia em que completaria 65 anos. O encontro reúne nomes como Dão Real, Claudio Nilson e Carlos Walter Soares, do Grupo Unamérica, além de Mai Bavoso, o argentino Gabo Sequeira, Demétrio Xavier e o Grupo Cantalomba, com participação também do Coletivo de Cultura do MST. A renda da bilheteria será destinada à conclusão da casa-escultura de Zé Martins, em seu ateliê na Lomba Grande, em Novo Hamburgo, que deve se tornar um memorial de arte e educação ambiental. Os ingressos custam R$ 35,00 antecipados e R$ 50,00 na hora, com reservas pelo telefone (51) 99880-7689.

Fundador do Grupo Unamérica em 1983, ao lado de Dão Real e Protásio Prates, Zé Martins também teve trajetória ligada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com a canção Festa da Colheita transformada em hino das Festas da Colheita do Arroz Agroecológico do MST.

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