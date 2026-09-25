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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 09:06

Um Fascista no Divã retorna para apresentação única em Porto Alegre

A montagem aproxima o fascismo do cotidiano, questionando os mecanismos que naturalizam discursos autoritários.

A montagem aproxima o fascismo do cotidiano, questionando os mecanismos que naturalizam discursos autoritários.

/JÚLIO APPEL/DIVULGAÇÃO/JC
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O espetáculo Um Fascista no Divã retorna para uma apresentação única neste domingo (27), às 18h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089). Dirigido por Alexandre Dill e estrelado por Vinícius Meneguzzi, o texto de Márcia Tiburi e Rubens Casara coloca um político com comportamentos fascistas diante de um psicólogo, em um confronto com discursos que atravessam a vida política brasileira. A dramaturgia e a direção audiovisual são de Gabriel Pontes, com música original de Ian Ramil. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), à venda pelo site do Theatro São Pedro.

Estreado em Porto Alegre em 2022, o espetáculo já passou pelo Porto Alegre em Cena e por temporada na Zona Cultural, somando cinco indicações ao Prêmio Olhares da Cena, incluindo Melhor Ator para Vinícius Meneguzzi, além do Prêmio Olhares da Cena de Melhor Direção para Alexandre Dill em 2023.

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