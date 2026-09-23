Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 15:09

Acústico Bandas Gaúchas - Vol. 2 reúne quatro bandas no Araújo Vianna

Vera Loca é uma das bandas que despluga os instrumentos nesta sexta-feira (25), no palco do Araújo Vianna.

Vera Loca é uma das bandas que despluga os instrumentos nesta sexta-feira (25), no palco do Araújo Vianna.

LUIGI VIEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe nesta sexta-feira (25), a partir das 20h, o show Acústico Bandas Gaúchas - Vol. 2, reunindo Papas da Língua, Vera Loca, Comunidade Nin-Jitsu e Acústicos & Valvulados em versões desplugadas e arranjos inéditos. O projeto dá sequência ao histórico CD/DVD Acústico Bandas Gaúchas, lançado em 2005, cuja comemoração de 20 anos lotou o Auditório quatro vezes. O repertório passa por sucessos como Eu Sei e Blusinha Branca, do Papas da Língua; Borracho y Loco e Graffiti, do Vera Loca; Até a Hora de Parar, do Acústicos & Valvulados; e Não Aguento Mais e Detetive, da Comunidade Nin-Jitsu. Os ingressos custam entre R$ 95,00 e R$ 620,00 pelo Sympla.

Cada uma das quatro bandas soma décadas de trajetória na cena musical gaúcha: o Papas da Língua, formado em 1993, teve músicas em novelas da Rede Globo; o Vera Loca, com mais de 20 anos de carreira, lançou seu décimo álbum em 2023; o Acústicos & Valvulados acumula dez CDs e passagens por festivais como o Planeta Atlântida; e a Comunidade Nin-Jitsu, com 25 anos de estrada, mistura rock, rap, funk carioca e reggae.

Notícias relacionadas