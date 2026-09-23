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CapaCulturaLiteratura

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 13:43

Motorista de aplicativo lança livro com crônicas inspiradas em seus passageiros

Crônicas de Retrovisor será lançado nesta quinta (24) e reúne 27 crônicas inspiradas em mais de 25 mil corridas

Crônicas de Retrovisor será lançado nesta quinta (24) e reúne 27 crônicas inspiradas em mais de 25 mil corridas

Arquivo Pessoal/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Os causos de mais de 25 mil corridas como motorista de aplicativo viraram matéria-prima para o livro Crônicas de Retrovisor – Histórias e memórias de um motorista de aplicativo, de Lucas Pinto, cujo lançamento será nesta quinta-feira (24), às 19h, no Boteco Matita Perê (Rua João Alfredo, 626). A obra reúne 27 crônicas inspiradas em situações vividas com os mais diversos passageiros que passaram pelo banco traseiro do carro de Lucas, bem como lembranças pessoais. O livro já está disponível para venda por meio do perfil @cronicasderetrovisor no Instagram e também pela Amazon.

Nestes relatos, estão presentes temas como envelhecimento, relações familiares, educação, saúde mental, enchentes no Rio Grande do Sul e luto, alternando depoimentos mais sensíveis com situações bem-humoradas. As crônicas também trazem referências a histórias que serviram de inspiração ou exemplo para as narrativas, e cada texto é introduzido por uma música relacionada ao seu conteúdo. A publicação já alcançou a marca de 300 exemplares vendidos.

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