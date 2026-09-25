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CapaCulturaMúsica

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 07:47

Angra celebra 30 anos de Holy Land no Araújo Vianna

O grupo executa Holy Land na íntegra, neste domingo (27), álbum considerado um dos melhores discos de power metal já lançados.

O grupo executa Holy Land na íntegra, neste domingo (27), álbum considerado um dos melhores discos de power metal já lançados.

/RAFAEL KARELISKY/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O Angra se apresenta neste domingo (27), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), com a turnê Holy Land 30th Anniversary, que celebra os 30 anos do álbum considerado um dos melhores discos de power metal já lançados. O show marca o retorno da banda a Porto Alegre, após período de pausa, com Alírio Netto no vocal e execução na íntegra do disco Holy Land, que reúne hits como Nothing to Say e Make Believe, além de outros sucessos da carreira. Os ingressos custam entre R$ 80,00 e R$ 390,00, com venda pelo Sympla ou nas bilheterias físicas, na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig (Assis Brasil, 2611) e no próprio Araújo Vianna, duas horas antes do show.

Com mais de três décadas de carreira, o Angra é uma das principais referências do heavy metal brasileiro, com discos marcados por riffs pesados e influências eruditas e da música brasileira, como Rebirth e Temple of Shadows. A turnê atual ainda passa por França, Grécia e Japão, além de festivais no Brasil.

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