BOX - Agenda

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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 16:43

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Espetáculo 'O Fabuloso Concerto D'Amélie Poulain' leva trilha sonora do filme ao Teatro Bruno Kiefer

Espetáculo 'O Fabuloso Concerto D'Amélie Poulain' leva trilha sonora do filme ao Teatro Bruno Kiefer

SOFIA MAZZA/DIVULGAÇÃO/JC
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QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO

19h - Maurilio apresenta ao vivo o álbum solo Flecha do Avesso, com participações de Tonho Crocco e Nina Fola e interpretação em Libras, no Espaço 512 (João Alfredo, 512). Entrada gratuita.

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