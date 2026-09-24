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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 08:09

Camisa de Vênus celebra 40 anos de Viva e Correndo o Risco no Opinião

A banda resgata no palco do Opinião a energia crua dos shows que marcaram sua trajetória na década de 1980.

A banda resgata no palco do Opinião a energia crua dos shows que marcaram sua trajetória na década de 1980.

ANA KARINA ZARATIN/DIVULGAÇÃO/JC
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A Camisa de Vênus se apresenta neste sábado (26), às 21h, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), com turnê que celebra os 40 anos dos álbuns Viva e Correndo o Risco, executados na íntegra. A banda liderada por Marcelo Nova traz no repertório hits como Eu Não Matei Joana D'Arc, Hoje, Só o Fim, Simca Chambord e Deus Me Dê Grana, resgatando a energia dos shows do grupo na década de 1980. Os ingressos custam entre R$ 80,00 e R$ 200,00, com venda pelo Sympla ou na bilheteria física, na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig (Assis Brasil, 2611).

Formada em 1980, a Camisa de Vênus se consolidou como uma das bandas mais provocadoras do rock nacional, com letras afiadas e sonoridade que mistura atitude punk e crítica social. Ambos os discos homenageados na noite são considerados registros fundamentais para a consolidação do rock brasileiro.

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