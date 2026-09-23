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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 15:22

AC/DC UK faz show tributo à banda australiana no Opinião

AC/DC UK reproduz sonoridade e elementos visuais do grupo original

AC/DC UK reproduz sonoridade e elementos visuais do grupo original

AC/DC UK/DIVULGAÇÃO/JC
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O AC/DC UK, considerado o maior tributo ao AC/DC do mundo, se apresenta nesta sexta-feira (25), às 21h, no Opinião (José do Patrocínio, 834), com show de mais de duas horas de duração. O repertório reúne clássicos como Thunderstruck, Back In Black, Highway to Hell, Hells Bells e You Shook Me All Night Long. A apresentação integra a Brazil Tour 2026, turnê de 12 datas que passa por seis estados brasileiros entre setembro e outubro; já os ingressos custam entre R$ 90,00 e R$ 180,00 pela plataforma Sympla.

Formado por Gav Bolt nos vocais, Graham Harker e Devon Tristan Gaskell nas guitarras, Danny Curran no baixo e Darren Ward na bateria, o grupo já passou por mais de 20 países e festivais como o Graspop Metal Meeting, na Bélgica, e o Herning Rocker, na Dinamarca, além de uma participação no filme Expend4bles.

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