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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 10:03

Aline Nunes expõe fotografias e vídeos sobre medidas no Centro Cultural da UFRGS

A série Quanto mede busca traduzir em imagens perguntas subjetivas, como

A série Quanto mede busca traduzir em imagens perguntas subjetivas, como "quanto mede um silêncio".

CALIXTO BENTO/DIVULGAÇÃO/JC
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A exposição Quanto mede, da artista visual Aline Nunes, está aberta para visitação até 4 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, na Sala Nogueira do Centro Cultural da UFRGS (Eng. Luiz Englert, 333), com entrada franca. A mostra reúne fotografias e vídeo performances que buscam medir e desmedir questões subjetivas da vida, como o amor, o medo e o abandono, em série iniciada pela artista em 2022. A curadoria é de Calixto Bento, doutor em Artes Visuais pela UFSM e professor do Departamento de Design da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).

Professora do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS, Aline Nunes passou a incorporar fotografia e vídeo em seus processos artísticos a partir de 2020, registrando ações simples como medir morros e rios. A exposição integra o Edital de Ocupação 2025 do Centro Cultural da UFRGS.

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