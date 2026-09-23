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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 11:50

Seal anuncia show em Porto Alegre em dezembro

Ingressos para o espetáculo no Araújo Vianna começam a ser vendidos nesta sexta-feira (25)

Ingressos para o espetáculo no Araújo Vianna começam a ser vendidos nesta sexta-feira (25)

OPINIÃO PRODUTORA/DIVULGAÇÃO/JC
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Uma das vozes mais emblemáticas do soul e do pop romântico mundial, Seal retorna a Porto Alegre para apresentação no Araújo Vianna no dia 2 de dezembro. O espetáculo faz parte da turnê Celebration 300+ Years of the Classic Albums I & II, que também vai passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo. A venda dos ingressos abre nesta sexta-feira (25), a partir das 12h, pela plataforma Eventim.

O cantor britânico traz à Capital sucessos dos dois discos autointitulados que projetaram sua voz para o mundo. Seal vai revisitar os maiores clássicos do seu repertório, entoando canções como Crazy, Future Love Paradise, Killer, Prayer for the Dying e Kiss from a Rose, além de composições que simbolizam outras fases da sua trajetória, como Love’s Divine.

Com uma prateleira que acumula quatro Grammy, três Brit Awards, duas Ivor Novello Awards e um MTV Video Music Awards, Seal ganhou projeção no início dos anos 90, quando gravou o single Killer, composição que chegou ao primeiro lugar das paradas britânicas. O seu primeiro álbum, autointitulado, saiu em 1991 e é marcado pela combinação de soul, pop rock e música eletrônica. Seal tem outros grandes hits na sua carreira, com destaque para Kiss from a Rose. A faixa integrou a trilha sonora do filme Batman Forever (1995).

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