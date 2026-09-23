Seal anuncia show em Porto Alegre em dezembro

Uma das vozes mais emblemáticas do soul e do pop romântico mundial
, Seal retorna a Porto Alegre para apresentação no Araújo Vianna no dia 2 de dezembro
. O espetáculo faz parte da turnê Celebration 300+ Years of the Classic Albums I & II,
que também vai passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo. A venda dos ingressos abre nesta sexta-feira (25)
, a partir das 12h, pela plataforma Eventim
.
O cantor britânico traz à Capital sucessos dos dois discos autointitulados
que projetaram sua voz para o mundo. Seal vai revisitar os maiores clássicos do seu repertório, entoando canções como Crazy, Future Love Paradise, Killer, Prayer for the Dying e Kiss from a Rose
, além de composições que simbolizam outras fases da sua trajetória, como Love’s Divine
.
Com uma prateleira que acumula quatro Grammy, três Brit Awards, duas Ivor Novello Awards e um MTV Video Music Awards, Seal ganhou projeção no início dos anos 90, quando gravou o single Killer
, composição que chegou ao primeiro lugar das paradas britânicas. O seu primeiro álbum, autointitulado, saiu em 1991 e é marcado pela combinação de soul, pop rock e música eletrônica. Seal tem outros grandes hits na sua carreira, com destaque para Kiss from a Rose
. A faixa integrou a trilha sonora do filme Batman Forever
(1995).