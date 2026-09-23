Morre Angry Andersen, vocalista do Rose Tattoo e ator da franquia 'Mad Max', aos 79

Morreu na última segunda-feira (21), aos 79 anos, o músico australiano Angry Anderson, vocalista da banda de hard rock Rose Tattoo. A notícia foi confirmada pelos perfis da banda nas redes sociais nesta quarta-feira (23).
A causa não foi imediatamente confirmada, mas o cantor estava hospitalizado em decorrência de um ataque cardíaco sofrido em agosto, quando sua banda estava excursionando pela Europa. Além da música, Anderson é lembrado pela participação no filme Mad Max: Além da Cúpula do Trovão (1985), no qual interpretou o personagem Ironbar.
"Angry era um pai dedicado e muito querido por seus amigos, companheiros de banda e por toda a comunidade da música e do entretenimento. Sua perda será profundamente sentida por todos que o conheceram e amaram, tanto aqui na Austrália quanto no exterior", diz a nota.
Gary Anderson começou na música no início dos anos 1970, como vocalista do conjunto Buster Brown - que também marcou os primeiros passos de Phil Rudd, futuramente famoso pelo trabalho com o AC/DC. Embora nunca tenha alcançando grande sucesso global, o Rose Tattoo tornou-se um grupo venerado dentro do cenário do rock pesado, em especial pelos primeiros LPs no final dos anos 1970. A banda seguia excursionando, com o vocalista como líder e principal compositor.
O maior sucesso da carreira musical de Angry Andersen, porém, viria em 1987, quando sua faixa solo Suddenly entrou na trilha sonora da série de TV australiana Neighbours, estrelada por Kylie Minogue e de grande audiência em territórios como o Reino Unido. Ela foi tocada no episódio em que a personagem de Minogue se casava, um dos mais assistidos de todo o seriado, e alcançou o topo das paradas britânicas.
Em paralelo à música, Andersen manteve uma carreira esporádica como ator. Entre seus créditos, está o papel de Herodes na montagem australiana da ópera rock Jesus Cristo Superstar.
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