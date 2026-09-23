Ator Arnaud Denis morre aos 43 anos após eutanásia: 'Recuso-me a permitir que alguém me julgue'

Alerta: o texto abaixo trata de temas como suicídios e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

O ator e diretor francês Arnaud Denis morreu aos 43 anos, nesta terça-feira (22), após passar por um procedimento de eutanásia na Bélgica. Conhecido principalmente pelo trabalho no teatro, o artista também atuou no cinema e na televisão e dirigiu montagens de peças clássicas.

Segundo relatos da atriz Delphine Depardieu ao jornal francês Le Parisien, Denis estava "aliviado, quase com um sorriso nos lábios" antes do procedimento. Ele enfrentava dores crônicas e uma série de problemas de saúde que, segundo o próprio ator, começaram depois de uma cirurgia de hérnia realizada em julho de 2023.

Durante a operação, foi colocada uma prótese de polipropileno. Denis afirmou que o implante teria provocado uma reação inflamatória e relacionado às complicações que passou a enfrentar posteriormente. Em 2024, ele viajou aos Estados Unidos para retirar a prótese, mas relatou que os sintomas continuaram e se agravaram.

O ator foi diagnosticado com encefalomielite miálgica e síndrome ASIA, descrita como uma resposta autoimune ou inflamatória associada à exposição a determinados materiais ou substâncias estranhas ao organismo. A relação entre o implante e os problemas de saúde, no entanto, não foi estabelecida pelas autoridades francesas.

Carta de despedida

Pouco antes da eutanásia, Denis publicou uma carta nas redes sociais na qual relembrou os últimos anos e descreveu as limitações impostas pela condição de saúde. "Terminei com os maus-tratos médicos", escreveu o ator no início da publicação.

Na mensagem, Denis relatou diversas passagens por hospitais e serviços de emergência e afirmou ter se sentido abandonado pelo sistema de saúde francês. Segundo o próprio artista, ele perdeu peso rapidamente, passou a ter dificuldades para se alimentar e chegou a precisar de ajuda para caminhar.

Denis também pediu que sua decisão não fosse julgada por pessoas que não conheciam a gravidade de sua condição. "Recuso-me a permitir que alguém me julgue. A menos que vivam seis meses no corpo de alguém com encefalomielite miálgica grave para compreender o horror absoluto", escreveu.

Denis questionava atendimento médico

Nos últimos anos, o ator utilizou as redes sociais para relatar os problemas de saúde que enfrentava e criticar o atendimento que recebeu. Ele também questionou a utilização de próteses em cirurgias de hérnia e afirmou que outras pessoas teriam passado por complicações semelhantes.

Em janeiro de 2026, Denis apresentou uma denúncia relacionada aos problemas que dizia ter enfrentado após a cirurgia. O caso foi arquivado pelo Ministério Público de Paris em agosto.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa francesa, a investigação não encontrou elementos suficientes para estabelecer uma relação de causalidade entre o implante e os problemas de saúde apresentados pelo ator.

Carreira no teatro

Denis construiu a maior parte da carreira nos palcos. Como ator e diretor, participou de montagens de obras clássicas e recebeu três indicações ao prêmio Molières, uma das principais premiações do teatro francês.

Entre seus trabalhos estão adaptações de As Ligações Perigosas e A Importância de Ser Constante. Embora também tenha participado de produções para o cinema e a televisão, foi no teatro que o artista alcançou maior reconhecimento.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página

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