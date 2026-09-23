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CapaCulturaGente

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 09:39

Quem são os filhos de Rick e como foi a longa história de amor do cantor com a esposa

Rick conheceu a esposa Geralda no começo da carreira, quando estava na dupla Sereno & Serenata

Rick conheceu a esposa Geralda no começo da carreira, quando estava na dupla Sereno & Serenata

@GEHELENA01/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
O cantor Rick Sollo, 59, que teve sua morte confirmada nesta terça-feira (22) após sofrer um acidente de helicóptero em Santa Catarina, realizou um sonho antigo em 2015. Foi quando se casou com Geralda Helena, a mulher com quem passou a dividir a vida ainda bem jovem.
Eles se conheceram em Brasília, quando o sertanejo estava no início da carreira e participava de shows da dupla Sereno & Serenata, ao lado da irmã, Dalva. Rick e Geralda ficaram juntos por três décadas e decidiram oficializar a união na igreja.

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