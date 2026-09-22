Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaObituário

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 13:46

Morre Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos, após queda de helicóptero

Cantor sertanejo era um dos cinco passageiros de helicóptero cujos destroços foram localizados nesta terça-feira (22)

Cantor sertanejo era um dos cinco passageiros de helicóptero cujos destroços foram localizados nesta terça-feira (22)

RICK & RENNER/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
Morreu, aos 59 anos, o cantor sertanejo Rick Sollo, ou apenas Rick, da dupla com Renner, uma das vozes do hit "Ela é Demais" e de outros sucessos do gênero nos anos 1990. A informação foi confirmada nesta terça-feira (22), pelo Corpo de Bombeiros.
Rick estava entre os passageiros de um helicóptero que partiu de Porto Belo, no litoral catarinense, até que perdeu contato na região de Urubici, a cerca de 175 km de Florianópolis. O empresário e palestrante Bruno Avelar, especialista em networking, também estava na aeronave. O Corpo de Bombeiros localizou os destroços do veículo nesta manhã e afirmou que não há sobreviventes.

Notícias relacionadas