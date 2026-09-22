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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 12:16

Paulo Betti apresenta o monólogo Autobiografia Autorizada no Teatro Bancários neste fim de semana

Espetáculo revisita trajetória do ator e integra programação de inauguração do espaço

Espetáculo revisita trajetória do ator e integra programação de inauguração do espaço

SERGIO ZALIS/DIVULGAÇÃO/JC
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O ator Paulo Betti apresenta o espetáculo solo Autobiografia autorizada neste sábado (26), às 20h, e domingo (27), às 19h, no Teatro Bancários RS (Rua Fernando Machado, 820). A montagem, com texto e atuação de Betti e direção de Juliana Betti e Rafael Ponzi, integra a programação de inauguração do novo espaço cultural no Centro Histórico de Porto Alegre. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, incluindo cota de bilhetes solidários. Além disso, o artista ministra uma oficina gratuita de interpretação no sábado, das 10h às 12h, com inscrições esgotadas.

Com 80 minutos de duração, a peça combina iluminação, projeções e trilha sonora para narrar as origens do artista no meio rural, a infância em uma família numerosa e sua formação na Escola de Arte Dramática da USP. No palco, Betti interpreta personagens reais de sua própria trajetória, como o pai e a mãe, em um tom que mescla humor e emoção para refletir sobre memória, sobrevivência e a própria carreira de 52 anos no teatro e na televisão.

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