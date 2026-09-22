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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 10:47

Espaço 373 celebra centenário de John Coltrane com show de quarteto

O quarteto reproduz a formação original das duas gravações, com Ronaldo Pereira no saxofone, instrumento de ofício de Coltrane.

O quarteto reproduz a formação original das duas gravações, com Ronaldo Pereira no saxofone, instrumento de ofício de Coltrane.

JOSÉ KALIL/DIVULGAÇÃO/JC
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O Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) recebe nesta quarta-feira (23), às 21h, um show dedicado ao legado do saxofonista John Coltrane, na data que marca os 100 anos de seu nascimento. Em formato de quarteto, com Ronaldo Pereira no sax tenor, Ras Vicente no piano, André Mendonça no contrabaixo e Martin Estevez na bateria, a apresentação executa na íntegra os álbuns Ballads, de 1963, e A Love Supreme, de 1965, dois dos trabalhos mais reconhecidos da discografia do músico. Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$ 200,00 (mesa com cinco lugares), com venda antecipada pelo tri.rs.

O disco Ballads reúne interpretações de standards da música americana em andamentos lentos, enquanto A Love Supreme, estruturado em quatro movimentos, marca o período em que Coltrane incorporou buscas espirituais à composição, tornando-se um marco da história do jazz.

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