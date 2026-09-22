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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 14:39

Gira Musical promove oficina gratuita sobre empreendedorismo na música

Andrea Perrone é violinista, compositora e ministrante da oficina voltada a artistas em desenvolvimento.

Andrea Perrone é violinista, compositora e ministrante da oficina voltada a artistas em desenvolvimento.

IEM/DIVULGAÇÃO/JC
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O Instituto Estadual de Música (IEM) promove a oficina Negócio da Música: Empreendedorismo e Gestão de Carreira nesta quinta-feira (24) e sábado (26), às 19h, no Auditório Luis Cosme, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), com entrada gratuita. A capacitação, ministrada pela violinista e compositora Andrea Perrone, integra o projeto Gira Musical, em parceria com os programas RS Criativo e RS Seguro COMunidade, e oferece ferramentas práticas para artistas em desenvolvimento organizarem e profissionalizarem suas carreiras no mercado da música. Os participantes recebem um e-book elaborado pela ministrante, com referências bibliográficas e materiais de apoio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas via formulário online disponível no site da Secretaria da Cultura.

Em carreira solo desde 2011, Andrea Perrone se destaca pelo uso de afinações alternativas e pela sonoridade percussiva de seu violão, atuando também na formação de músicos e na discussão sobre o espaço das mulheres na música. Já o Gira Musical é um projeto contínuo do IEM, que prevê ainda oficinas sobre produção de conteúdo, editais e uso de inteligência artificial na carreira musical.

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