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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 16:38

Como o streaming pode estar esmagando a classe média da música e banalizando discos

Bandas como Dead Fish precisam se manter permanentemente em turnê, já que não contam mais com a renda da venda de discos

Bandas como Dead Fish precisam se manter permanentemente em turnê, já que não contam mais com a renda da venda de discos

Luccca Miranda/Divulgação/JC
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Agências
No trajeto de ônibus, na academia e no escritório, a música está em todos os lugares. Reproduzida nos fones de ouvido ou nos alto-falantes, ela virou trilha sonora do cotidiano devido à facilidade de se acessar qualquer artista pelo streaming, a qualquer hora.
Se, por um lado, as plataformas digitais ampliaram o acesso, por outro elas também o banalizaram, barateando a música até demais, nos sentidos literal e figurado. Ouvir milhões de canções pode ser de graça, com anúncios, ou custar em torno de R$ 30 por mês, um valor baixo para os consumidores mas caro para os artistas.

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