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CapaCulturaObituário

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 09:02

Morre Chad Gilbert, guitarrista da banda New Found Glory, aos 45 anos

Músico havia sido submetido a cirurgia para remoção de tumores no cérebro no começo de setembro

Músico havia sido submetido a cirurgia para remoção de tumores no cérebro no começo de setembro

LOSTLIKETEARSINRAIN/WIKIMEDIA COMMONS/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
Chad Gilbert, guitarrista e cofundador da banda New Found Glory, morreu na manhã deste domingo (20) enquanto dormia, aos 45 anos. A morte foi anunciada em nota conjunta da banda e de sua mulher, a cantora Lisa Cimorelli, no Instagram.
"Ele deixou este mundo cercado por amigos e pela família, e teve seu último suspiro com sua mulher e sua mãe ao seu lado, da forma como desejava", diz o comunicado.

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