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CapaCulturaMúsica

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 07:37

ZilahGuindim une música e literatura no Teatro Oficina Olga Reverbel

Marguerite Ramos Silva conduz o espetáculo, dando continuidade ao legado musical de Zilah Machado.

Marguerite Ramos Silva conduz o espetáculo, dando continuidade ao legado musical de Zilah Machado.

ROGÉRIO FERNANDES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A cantora Marguerite Ramos Silva conduz nesta quarta-feira (23), às 12h30min, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1089), o espetáculo ZilahGuindim, que celebra a trajetória de Maria Zilah Machado por meio de um repertório de bel canto, jazz, samba e musicalidades afro-brasileiras. O programa reúne obras como Bahia no Coração, Samba Está Aqui e Calmaria, além de My Man's Gone Now, de George Gershwin, com acompanhamento de Renate Kollarz (contrabaixo), Davi Moreira (violão), Luiz Mauro Filho (piano), Tuti Rodrigues (percussão), Eliezer Moreira (trompete) e Césio Sandoval Peixoto (pandeiro). Antes e depois da apresentação, escritoras e escritores como Taiasmin Ohnmacht, Cátia Simon e Lilian Rocha ocupam o hall de entrada do teatro para compartilhar suas obras com o público. A entrada é franca.

Nascida em 1928, Zilah Machado tem sua memória musical resgatada por Marguerite Ramos Silva, nascida 54 anos depois, também em Porto Alegre. Cursando Licenciatura em Música pela UFRGS, Marguerite é premiada com o Trajetória Cultural Sirley Amaro e atua na fusão entre ritmos gaúchos e da música negra.

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