Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 08:21

Cia Stravaganza une teatro e gastronomia no Instituto Ling

O elenco reúne Lauro Ramalho, Duda Cardoso e Janaina Pellizzon na experiência cênico-gastronômica.

O elenco reúne Lauro Ramalho, Duda Cardoso e Janaina Pellizzon na experiência cênico-gastronômica.

/VILMAR CARVALHO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Cia Stravaganza apresenta o espetáculo Mritak - A Comédia da Vida nesta quinta (24) e sexta-feira (25), às 20h, no Instituto Ling (João Caetano, 440). A experiência sensorial, que combina teatro e gastronomia ao longo de um jantar indiano servido em três tempos, é dirigida por Adriane Mottola e estrelada por Duda Cardoso, Janaina Pellizzon e Lauro Ramalho. Já a montagem é inspirada na história real do indiano Lal Bihari, que passou quase 20 anos tentando provar estar vivo após ser declarado morto nos registros públicos de seu país. O cardápio vegano, sem glúten e sem lactose, assinado pelo próprio Duda Cardoso, reúne dhal de lentilhas, tikka masala de vegetais e kheer, arroz doce indiano à base de leite de coco. Os ingressos custam R$ 150,00, com venda pelo site ou na recepção do centro cultural.

Com texto de Luiz Henrique Palese, trilha sonora de Felipe Zancanaro e iluminação de Ricardo Vivian, o espetáculo guia o público pelo universo ritualístico dos personagens por meio dos sabores e aromas da culinária indiana, em uma experiência que combina cena e degustação.

Notícias relacionadas