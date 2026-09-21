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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 11:53

FLEC homenageia Natalia Borges Polesso e reúne programação literária na PUCRS

A escritora Natalia Borges Polesso é a primeira autora homenageada na história da Feira do Livro da Escrita Criativa.

A escritora Natalia Borges Polesso é a primeira autora homenageada na história da Feira do Livro da Escrita Criativa.

DONA FLOR COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO/JC
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O curso de Escrita Criativa da PUCRS promove, de terça (22) a quinta-feira (24), a quinta edição da FLEC - Feira do Livro da Escrita Criativa, com entrada gratuita, no Prédio 9 da universidade e no Ateliê da Pucrs Cultura, das 14h às 21h. O evento reúne exposição de estandes de livros, oficinas, lançamentos e mesas de conversa, com destaque para o quadrinista Gustavo Borges e a pesquisadora argentina Laura Utrera, da Universidade de Rosario. Pela primeira vez, a feira tem uma autora homenageada: a escritora Natalia Borges Polesso, também tradutora e professora do curso de Escrita Criativa e da pós-graduação em Letras da PUCRS, será tema de mesa na noite de abertura. 

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