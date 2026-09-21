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CapaCulturaLiteratura

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 16:22

Painel debate a criação de romances baseados em histórias reais no Teatro Oficina Olga Reverbel

Encontro gratuito nesta quarta-feira (23) reúne autores para discutir os limites entre fato e ficção na literatura

Encontro gratuito nesta quarta-feira (23) reúne autores para discutir os limites entre fato e ficção na literatura

FLAVIA MOREIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC

O projeto Casa da Palavra realiza, nesta quarta-feira (23), às 19h, a quinta edição do painel Romances baseados em histórias reais, no Teatro Oficina Olga Reverbel, localizado no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089). O encontro reúne o médico e escritor Nilson Luiz May e o historiador Francisco Marshall, com mediação do jornalista Salus Loch, para debater os limites entre a preservação dos fatos e a invenção literária. O ingresso é mediante a doação de um livro em boas condições, com acesso por ordem de chegada.

Promovida pela Fundação Theatro São Pedro com apoio da Casa da Memória Unimed Federação/RS e do Sescoop/RS, a iniciativa promove debates mensais sobre arte e sociedade. Na sessão, May apresenta reflexões de sua trajetória e do novo romance A Marqueza do Final dos Tempos, enquanto Marshall traz sua experiência na historiografia e em projetos transdisciplinares. Loch, autor de obras ambientadas no contexto do Holocausto, conduz a discussão sobre a transposição da realidade para a ficção.

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