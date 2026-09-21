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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 06:51

Flávio Azevedo ministra curso sobre história da música brasileira no Instituto Ling

Atividade dividida em dois encontros apresenta panorama da música brasileira nas décadas de 1960 e 1970 a partir desta quarta-feira (23)

Atividade dividida em dois encontros apresenta panorama da música brasileira nas décadas de 1960 e 1970 a partir desta quarta-feira (23)

INSTITUTO LING/DIVULGAÇÃO/JC
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O Instituto Ling (João Caetano, 440) recebe, nesta quarta-feira (23) e na seguinte (30), das 19h às 21h, o curso Histórias da Música Brasileira: Os Festivais, a Tropicália e os Anos 70. Ministrada pelo professor Flávio Azevedo, a atividade aborda como o surgimento da televisão, a expansão da indústria fonográfica e as transformações políticas e culturais dos anos 1960 influenciaram a criação musical no país. As inscrições custam R$ 232,00 no site do instituto ou na recepção do centro cultural.

Ao longo das aulas, Azevedo percorre o fenômeno dos festivais televisionados entre 1965 e 1972, além de analisar movimentos como a Tropicália e o Clube da Esquina. A formação destaca a trajetória de nomes centrais da MPB, a exemplo de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Belchior e Alceu Valença. Graduado em Letras pela UFRGS, o ministrante é pós-graduado pela Universidade de Londres, já lecionou em Cambridge e atua como pesquisador e roteirista musical.

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