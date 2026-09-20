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CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 19:34

Mais uma semana de cultura se inicia em Porto Alegre - confira a Agenda JC de 21 a 23 de setembro

Exposição 'Quanto Mede' de Aline Nunes, abre nesta quarta-feira (23) no Centro Cultural da Ufrgs

Exposição 'Quanto Mede' de Aline Nunes, abre nesta quarta-feira (23) no Centro Cultural da Ufrgs

CALIXTO BENTO/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
SEGUNDA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO

19h30min - Boy band sul-coreana Younite encerra turnê brasileira com show no Opinião (José do Patrocínio, 834). A partir de R$ 150,00 no site Meaple.

20h - Mulheres protagonizam concerto barroco que resgata a importância de Anna Magdalena Bach, esposa e colaboradora de Johann Sebastian Bach. Na Igreja Universitária Cristo Mestre da Pucrs (Ipiranga, 6.681). Gratuito, com retirada de ingressos em bachbrasil.com.

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