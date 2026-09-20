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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 15:43

Sala Redenção promove mostra de cinema com filmes em oito idiomas

Programação especial da Sala Redenção celebra o Dia Europeu das Línguas com sessões gratuitas até 25 de setembro; 'Folhas de Outono', do finlandês Aki Kaurismäki está entre os selecionados

Programação especial da Sala Redenção celebra o Dia Europeu das Línguas com sessões gratuitas até 25 de setembro; 'Folhas de Outono', do finlandês Aki Kaurismäki está entre os selecionados

B-Plan Distribution/reprodução/jc
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Em alusão ao Dia Europeu das Línguas, a Sala Redenção (Eng. Luiz Englert, 333) exibe a mostra Línguas europeias, com sessões às 13h30min e 16h. A programação apresenta longas-metragens em francês, grego, finlandês, alemão, português, espanhol, italiano e inglês. A entrada é franca e aberta à comunidade. Confira a programação completa abaixo. 

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