Jurista Wálter Maierovitch é o entrevistado do Roda Viva de 21 de setembro

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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 13:42
Jurista vai falar sobre crise em torno do STF e seus reflexos no Poder JudiciárioARQUIVO PESSOAL WALTER MAIEROVITCH/TV CULTURA/DIVULGAÇÃO/JC
Nesta segunda-feira (21), o Roda Viva recebe o jurista e professor Wálter Maierovitch.
Após o país acompanhar com atenção a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, paralisada pelo pedido de vista do ministro Flávio Dino, o programa analisa os próximos passos da Corte, os impactos das posturas adotadas pelos magistrados e os reflexos em todo o Poder Judiciário.
A discussão integra a programação do mês de celebração dos 40 anos do Roda Viva, reafirmando o compromisso do programa com o debate dos grandes temas nacionais.
Com apresentação de Ernesto Paglia, o Roda Viva vai ao ar, ao vivo, às 22h, na TV Cultura, com transmissão simultânea no YouTube e no site oficial da emissora.