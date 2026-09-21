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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 12:20

Orquestra Villa-Lobos se apresenta na CasaCor RS

A Orquestra Villa-Lobos leva ao antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho um repertório com violino, viola, violão, cavaquinho e percussão.

A Orquestra Villa-Lobos leva ao antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho um repertório com violino, viola, violão, cavaquinho e percussão.

ORQUESTRA VILLA-LOBOS/DIVULGAÇÃO/JC
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A Orquestra Villa-Lobos se apresenta nesta quarta-feira (23), às 17h, no II Mago dei Colori, antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho (Estados, 747) e hall de entrada da 35ª edição da CasaCor RS, com entrada franca. O grupo leva ao espaço um repertório com violino, viola, violão, cavaquinho e percussão. A data também reserva mais uma edição da visita guiada gratuita pelo ambiente, conduzida pela historiadora Luciana de Oliveira, especialista na obra do pintor Aldo Locatelli, que inspira a ambientação do espaço. O acesso ao circuito completo da mostra é feito pelo site oficial da CasaCor e custa entre R$ 48,00 e R$ 96,00 .

Fundada em 1992 na Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, na Vila Mapa, a orquestra nasceu por idealização da professora e regente Cecília Rheingantz Silveira, e hoje atende centenas de crianças e adolescentes da periferia de Porto Alegre, sendo reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade.

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