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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 15:44

Teatro Bancários RS abre com programação gratuita

Um dos espetáculos de inauguração do local reúne Vitor Ramil e o uruguaio Daniel Drexler em apresentação conjunta inédita.

Um dos espetáculos de inauguração do local reúne Vitor Ramil e o uruguaio Daniel Drexler em apresentação conjunta inédita.

GIORDANO/DIVULGAÇÃO/JC
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O SindBancários e a Fetrafi-RS inauguram, na próxima semana, o Teatro Bancários RS – Sala Multicultural (Fernando Machado, 820), com programação de abertura. O show inédito de Vitor Ramil e do uruguaio Daniel Drexler tem duas sessões nesta quarta-feira (23), às 18h e às 19h; a sessão das 19h está esgotada, enquanto os ingressos para 18h seguem à venda pelo Sympla, entre R$ 10,00 e R$ 40,00. Já o concerto da Orquestra Filarmônica da UFRGS, com obras de Vivaldi e Haendel sob regência de Guilherme Mannis, acontece na quinta-feira (24), às 19h, e o espetáculo do grupo Tambo do Bando, celebrando quatro décadas de carreira, na sexta-feira (25), às 20h - ambos com ingressos esgotados. As entradas precisam ser validadas até 30 minutos antes de cada apresentação na bilheteria.

Construído com investimento próprio de R$ 9 milhões, o teatro tem capacidade para até 330 espectadores e é um espaço multifuncional, com palco de mobilidade adaptável a seis formatos diferentes, entre eles italiano, arena e concerto. A estrutura conta ainda com bar, camarins e equipamentos de som, luz e projeção.

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