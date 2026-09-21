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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 09:08

MAC RS inaugura duas exposições sobre memória e matéria

Na mostra No inverno faz primavera: Antônio Augusto Bueno, o artista reúne obras produzidas ao longo de três décadas de carreira.

Na mostra No inverno faz primavera: Antônio Augusto Bueno, o artista reúne obras produzidas ao longo de três décadas de carreira.

LORAINE OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC RS) recebe duas novas exposições na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). No inverno faz primavera: Antônio Augusto Bueno, na Galeria Sotero Cosme, no 6º andar, reúne trabalhos de três décadas do artista, com curadoria de Felipe Caldas e Marilice Corona, e fica em cartaz até 8 de novembro. Na Fotogaleria Virgílio Calegari, no 7º andar, Imagine um Lugar, primeira exposição individual de Alga Menegat, com curadoria de Adriane Hernandez, apresenta uma instalação que se transforma ao longo da mostra a partir de materiais encontrados nos arredores da CCMQ, e segue até 22 de novembro. Ambas têm entrada gratuita, de terça-feira a domingo e feriados, das 10h às 19h.

Na mostra de Bueno, obras que transitam por desenho, pintura, gravura, cerâmica, vídeo e fotografia trazem elementos como galhos, folhas secas e objetos domésticos, sem seguir ordem cronológica. Já Alga Menegat, estudante de Artes Visuais na UFRGS, cataloga cada material coletado com informações sobre origem e condições de encontro, incorporando novas peças à instalação ao longo do período expositivo.

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