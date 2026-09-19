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Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 14:25

Museu da Cultura Hip Hop RS abre inscrições para oficinas gratuitas

As oficinas abrangem breaking, DJ, MC/Rap, graffiti e conhecimento sobre a história do movimento hip hop.

As oficinas abrangem breaking, DJ, MC/Rap, graffiti e conhecimento sobre a história do movimento hip hop.

MUSEU DA CULTURA HIP HOP RS/DIVULGAÇÃO/JC
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A Casa Arte Sesc Museu da Cultura Hip Hop RS abre inscrições, até 2 de outubro, para oficinas gratuitas sobre os cinco elementos da cultura hip hop, destinadas a jovens de 10 a 24 anos. As atividades acontecem de 13 de outubro a 4 de dezembro no Museu da Cultura Hip Hop RS (Parque dos Nativos, 545), com carga horária de 24 horas cada, distribuídas em oito encontros, nos turnos da manhã (9h às 12h) ou da tarde (14h às 17h). São oferecidas oficinas de breaking, com Bernardo Silva, às terças-feiras; DJ, com Laiz Regina, às quartas-feiras; Conhecimento, com Pedrinho Festa; e MC/Rap, com Tia Crazy, e Graffiti, com Sabrina Brum, ambas às sextas-feiras. As inscrições são feitas pelo formulário disponível no site do Sesc, enquanto houver vagas.

A iniciativa é uma realização do Sesc/RS em parceria com o Museu da Cultura Hip Hop RS, com gestão educacional da Alvo Cultural, e busca ampliar o acesso à formação artística e fortalecer o protagonismo juvenil nas periferias urbanas. Os participantes com 75% de frequência mínima recebem certificado de conclusão.

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