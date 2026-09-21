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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 07:27

Sarau Conta uma Canção resgata histórias da música Guri

Os músicos Vinícius Brum e Érlon Péricles conduzem o sarau no Teatro Bruno Kiefer, que resgata histórias da música

Os músicos Vinícius Brum e Érlon Péricles conduzem o sarau no Teatro Bruno Kiefer, que resgata histórias da música "Guri".

CÁSSIO CASTILHOS/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O Banrisul Cultural promove a terceira edição do sarau Conta uma Canção nesta terça-feira (22), às 19h, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), com entrada gratuita e distribuição de ingressos a partir de uma hora antes do início. Conduzido por Érlon Péricles e Vinícius Brum, o encontro reúne também os músicos Pirisca Grecco, Duca Duarte e Júlio Neto em uma roda de conversa que mistura bastidores, curiosidades e execução de canções ao vivo, tendo como ponto de partida Guri, composição de João Machado da Silva e Júlio Machado da Silva Filho que se tornou um clássico do repertório regional. O encontro será registrado para integrar o Arquivo das Artes, plataforma do Banrisul Cultural dedicada a preservar a produção artística gaúcha.

Érlon Péricles soma mais de três décadas de carreira e é autor da canção-tema dos Festejos Farroupilhas em dez edições, com quatro Prêmios Açorianos de Música. Já Vinícius Brum é fundador do grupo Tambo do Bando, mestre em Letras e pesquisador da canção regional gaúcha, com seis álbuns lançados na carreira.

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