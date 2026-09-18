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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 09:16

Festival SOS Trilha arrecada fundos para reconstrução após incêndio em Sapucaia do Sul

Festival gratuito reúne nomes como Tonho Crocco, Marcelo Gross e King Jim em programação de arrecadação para a Trilha Hub Cultural.

Festival gratuito reúne nomes como Tonho Crocco, Marcelo Gross e King Jim em programação de arrecadação para a Trilha Hub Cultural.

TRILHA HUB/DIVULGAÇÃO/JC
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A cena musical do underground gaúcho se reúne neste sábado (20), a partir das 13h, em frente ao Trilha Hub Cultural (Leônidas de Souza, 891, Sapucaia do Sul), para o festival gratuito SOS Trilha. O evento arrecada fundos para a reconstrução da casa, que teve o estúdio de produção musical destruído por um incêndio em julho deste ano. A programação reúne nomes como Tonho Crocco, com participação especial de Tchali V, vocalista da banda Van Gogh, além de Marcelo Gross, King Jim, Frank Jorge, Márcio Petracco, Júlio Reny, entre outros artistas. O festival também conta com feira, produtos oficiais, cerveja artesanal, flash tattoo e brinquedos infláveis.

Além do evento, o Trilha promove uma rifa solidária com uma guitarra autografada por diversos nomes do rock nacional e internacional, como Jeff Scott Soto, Tim “Ripper” Owens, Rafael Malenotti, Nenhum de Nós e outros. Em atividade há nove anos em Sapucaia do Sul, a Trilha Hub Cultural é referência na região pela produção de eventos e festivais musicais.

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