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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 10:52

Gillian Gilbert, do New Order, revela diagnóstico de câncer

Tecladista resolveu se manifestar publicamente após declaração do marido provocar boatos

Tecladista resolveu se manifestar publicamente após declaração do marido provocar boatos

ARDFERN/WIKIMEDIA COMMONS/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Gillian Gilbert, tecladista, guitarrista e vocalista do New Order, revela que está enfrentando um câncer. A musicista, de 65 anos, conhecida por integrar a banda britânica responsável por sucessos como Blue Monday e Bizarre Love Triangle, decidiu falar sobre o diagnóstico após uma declaração do marido, Stephen Morris, baterista do grupo, provocar confusão durante uma entrevista.
Em conversa com a revista americana Rolling Stone, Morris havia mencionado que enfrentava um problema de saúde, sem revelar inicialmente quem, de fato, estava doente. "Eu realmente não quero me alongar sobre o que é essa doença, mas é bastante séria", disse ele. "Não é algo para o qual alguém vá encontrar uma cura", completou.
A declaração levou a uma interpretação equivocada sobre o estado de saúde do músico. Em uma publicação no Instagram, Gillian esclareceu a situação e afirmou que é ela quem convive com a doença. A artista não revelou qual tipo de câncer foi diagnosticado.
"Felizmente, ele está bem. Na verdade, sou eu quem, como muitas outras pessoas, está convivendo com o câncer", afirmou a tecladista.
Por causa do tratamento, Gillian e Morris não participarão da próxima turnê do New Order. A banda tem apresentações marcadas em São Paulo nos dias 23 e 25 de novembro, mas os dois músicos ficarão de fora da série de shows.
Ao comentar a situação, Gillian também pediu compreensão e privacidade durante o período de tratamento. "Agradecemos imensamente a gentileza e o apoio de todos e pedimos que respeitem nossa privacidade enquanto continuo com o tratamento", concluiu.

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