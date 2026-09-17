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CapaCulturaGente

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 10:41

Ed Sheeran perde mais de 200 mil seguidores no Instagram após remover Macklemore da turnê

Cantor britânico disse que, embora tenha opinião sobre confronto Israel-Palestina, prefere não se manifestar publicamente

Cantor britânico disse que, embora tenha opinião sobre confronto Israel-Palestina, prefere não se manifestar publicamente

MARIANA CARLESSO/ARQUIVO/JC
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Agências
Ed Sheeran perdeu mais de 200 mil seguidores nesta semana após Macklemore ser removido dos shows de abertura de sua turnê "Loop Tour" nos Estados Unidos. O fato ocorreu após o rapper fazer declarações pró-Palestina durante um show em Nova Jersey.
No início da semana, antes de Macklemore anunciar sua saída da turnê pelas redes sociais, o inglês possuía 47,6 milhões de seguidores. Atualmente, o número chegou a 47,3 milhões.

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