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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 13:14

Helloween celebra clássicos e mostra renovação em show empolgante em Porto Alegre

Apresentação na KTO Arena comemorou os 40 anos de estrada da banda alemã de heavy metal

Apresentação na KTO Arena comemorou os 40 anos de estrada da banda alemã de heavy metal

TÂNIA MEINERZ/JC
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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
Porto Alegre e o Helloween têm uma história longa e, na maior parte do tempo, vitoriosa. Pelo menos desde o começo dos anos 2000, a banda alemã de heavy metal visita com frequência as nossas terras, quase sempre com excelente acolhida - e não havia motivos para imaginar que fosse diferente nesta quarta-feira (16), quando as abóboras estiveram na Capital para celebrar os 40 anos de estrada. Em um show dinâmico e cheio de energia, o conjunto manteve com sobras o saldo positivo em nossas terras, deixando os cerca de 2.600 fãs que compareceram à KTO Arena com sorrisos no rosto e ouvidos zunindo, no melhor sentido.

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