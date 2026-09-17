Museu da Cultura Hip Hop RS promove Semana do Hip Hop com programação gratuita

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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 16:34
A programação reúne os cinco elementos da cultura hip hop, do graffiti ao vivo às apresentações de breaking.FELP OG/DIVULGAÇÃO/JC
O Museu da Cultura Hip Hop RS (Parque dos Nativos, 545) promove, de sexta (18) a terça-feira (22), a Semana do Hip Hop, com programação gratuita a partir das 14h, reunindo os cinco elementos da cultura: MC, DJ, Breaking, Graffiti e Conhecimento. A abertura, nesta sexta-feira (18), traz o painel Produção Musical e Discotecagem, com DJ Hum e DH Bira, além do lançamento do edital do Programa de Fomento às Semanas Municipais do Hip Hop RS, com investimento de R$ 300 mil para reativar 15 Semanas Municipais no Estado. A programação segue no sábado (19), com o painel Transformação Social Através das Cores e graffiti ao vivo com o coletivo CTGKlan; na segunda-feira (21), com show de Renan Inquérito e apresentação do projeto Braba Music; e na terça-feira (22), com imersão no breaking e painel sobre diversidade na modalidade, com o b-boy norte-americano Flea Rock. Os ingressos são gratuitos, com retirada antecipada pelo Sympla.
Inaugurado em 2023, o Museu da Cultura Hip Hop RS é o primeiro da América Latina dedicado ao movimento e reúne mais de 6,5 mil itens de acervo físico e digital sobre a história do hip hop gaúcho.