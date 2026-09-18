Orquestra de Câmara da Ulbra interpreta obra sacra de Mozart na Leopoldina Juvenil

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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 11:34
O concerto reúne a Orquestra de Câmara da Ulbra, o coro Porto Alegre Consort e quatro solistas vocais.EDUARDO SEIDL/DIVULGAÇÃO/JC
A Orquestra de Câmara da Ulbra apresenta a Vesperae solennes de confessore, K. 339, uma das principais obras sacras de Mozart, neste domingo (20), às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), com entrada franca e retirada de ingressos pelo Sympla. O concerto integra a série Domingo Clássico Petrobras e conta com a participação do coro Porto Alegre Consort e dos solistas Elisa Lopes (soprano), Luciane Bottona (mezzosoprano), Roger Scarton (tenor) e Guilherme Roman (baixo), sob regência do maestro convidado Diego Schuck Biasibetti. Antes da obra de Mozart, o programa traz o Adagio e Fuga em Dó menor, também do compositor, e a Sinfonia em Sol Maior, de Carl Philipp Emanuel Bach.
Composta por Mozart em 1780 para uso litúrgico na Catedral de Salzburgo, a Vesperae solennes de confessore reúne coro, quatro solistas vocais e orquestra em seis movimentos, alternando passagens de grande intensidade orquestral com momentos mais austeros e contemplativos. Criada em 1996 pelo maestro Tiago Flores, a Orquestra de Câmara da Ulbra é hoje reconhecida como uma das principais do gênero no país.