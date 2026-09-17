Centro Cultural 25 de Julho celebra 75 anos com festa de tradição alemã

Porto Alegre,
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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 13:50
Foto de acervo registra a comemoração dos 20 anos do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, em 1971.ACERVO CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE PORTO ALEGRE/DIVULGAÇÃO/JC
O Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre e a FECCAB - Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil celebram seus 75 anos neste sábado (19), das 11h às 18h30min, na sede do centro cultural (Germano Petersen Júnior, 250). A programação inclui almoço típico alemão preparado pela Rollsings Küche, com pratos como Eisbein e chucrute; apresentações do grupo de danças folclóricas Volkstanzgruppe Sünnros, do Coral do Centro Cultural 25 de Julho de Ijuí e do Coro Infantil Upita!; além do lançamento do livro 75 Anos da FECCAB, que reúne artigos de 19 autores sobre a imigração alemã no Brasil. Os ingressos custam R$ 160,00 e podem ser adquiridos pelo e-mail financeiro@25brasil.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99498-5470.
Fundado em 1951 por descendentes de imigrantes alemães, o Centro Cultural 25 de Julho ocupa desde 1959 a sede no bairro Auxiliadora e mantém hoje o projeto Gira-Arte, voltado à formação artística de crianças e jovens em disciplinas como teatro, música e artes visuais.