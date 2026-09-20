Exposição Jardins do antropoceno reúne sete artistas no Centro Cultural da UFRGS

Porto Alegre,
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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 09:07
Sandra Rey é uma das artistas que está em exposição na UfrgsSANDRA REY/DIVULGAÇÃO/JC
A exposição Jardins do antropoceno: o paraíso em tempos de ‘inferno climático’ abre nesta terça-feira (22), às 19h, na Sala Laranjeira do Centro Cultural da UFRGS (Eng. Luiz Englert, 333). Com curadoria de Cláudia Vicari Zanatta e Luciane Campana Tomasini, a mostra reúne obras de Maíra Velho, Rosangela Filipetto, Sandra Rey, Janice Martins Appel, Bruno de Andrade, Leandro Machado e Vicente Carcuchinski, que refletem sobre a percepção e a ocupação humana da paisagem diante da emergência climática, tendo como um dos pontos de partida as enchentes que atingiram Porto Alegre em 2024. A visitação segue até 11 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com entrada franca.
A mostra retoma discussões da 5ª edição do Fórum Gramáticas do Jardim - Sul do Brasil, realizada em maio em Porto Alegre, e integra o Edital de Ocupação 2026 do Centro Cultural da UFRGS. Sobre as curadoras: Cláudia Vicari Zanatta é docente do Instituto de Artes da UFRGS, já Luciane Campana Tomasini é mestre em Teoria e Crítica da Arte.