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CapaCulturaMúsica

Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 17:13

Com nova data, show do Younite em Porto Alegre encerra turnê brasileira

Younite lançou em agosto o single Acorda Pedrinho, releitura da canção da banda brasileira Jovem Dionisio.

Younite lançou em agosto o single Acorda Pedrinho, releitura da canção da banda brasileira Jovem Dionisio.

K-BEAT ENTERTAINMENT/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O show do grupo sul-coreano Younite em Porto Alegre foi confirmado para esta segunda-feira (21), no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), e passa a encerrar a 2026 Younite Tour - Inyun in Brazil, produzida pela K-Beat Entertainment. Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data, sem necessidade de troca, e as vendas seguem abertas pelo Sympla - as entradas restantes custam entre R$ 150,00 e R$ 1150,00. A apresentação marca a estreia do grupo no Rio Grande do Sul, ampliando o alcance da turnê no Sul do país.

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