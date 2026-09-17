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CapaCulturaMúsica

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 17:32

Rede Atlântida promove festival ATL Bands no Fuga 4º Distrito

Fumaça Urbana é uma das atrações do Festival ATL Bands, que reúne cinco bandas da cena do rock independente gaúcho.

Fumaça Urbana é uma das atrações do Festival ATL Bands, que reúne cinco bandas da cena do rock independente gaúcho.

LUCAS BELLATOR/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O Fuga 4º Distrito (Álvaro Chaves, 91) recebe neste sábado (19) o festival ATL Bands, promovido pela Rede Atlântida e ATLTV, com curadoria dedicada ao rock independente do Rio Grande do Sul. O lineup reúne as bandas Bella e o Olmo da Bruxa, Quem é Você Alice?, Projeto Hare, Fumaça Urbana e Théo Fetter. A casa abre às 19h e os últimos ingressos disponíveis pelo Sympla custam entre R$ 45,00 e R$ 70,00.

O festival é produzido pelo Fuga Bar e integra a proposta da Rede Atlântida de dar visibilidade à cena musical independente gaúcha, reunindo diferentes nomes que representam a efervescência do rock produzido na região metropolitana de Porto Alegre.

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