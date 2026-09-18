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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 00:40

Qual é a Boa? Confira as sugestões culturais da redação do JC para 18 a 20 de setembro

Bete Coelho e Camila Pitanga são protagonistas de Lia Lia, destaque na reta final do Porto Alegre Em Cena

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GLEESON PAULINO/DIVULGAÇÃO/JC
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Toda semana, a equipe de redação do Jornal do Comércio traz sugestões de como melhor aproveitar a agenda cultural em Porto Alegre. Artes cênicas, música, cinema, gastronomia - tem de tudo, para todos os gostos e disponibilidades

Joana Luna Camargo, repórter do JC

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