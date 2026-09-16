Feito Pipa será representante do Brasil na disputa pela vaga no Oscar 2027

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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 13:31
Dirigido por Allan Deberton, 'Feito Pipa' foi exibido com destaque no Festival de Gramado deste anoJAMILLE QUEIROZ/PARIS FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) que Feito Pipa, de Allan Deberton, representará o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar em 2027. O filme foi escolhido pela Comissão de Seleção entre outras 14 produções inscritas. Longa mais premiado da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado, Feito Pipa narra a história de Gugu, menino de 12 anos apaixonado por futebol, que vive com a avó, uma professora aposentada que o criou de forma livre e afetuosa, no sertão cearense. Agora, Gugu enfrenta a possibilidade de morar com o pai ausente.
A estreia nacional é prevista para 5 de novembro, com distribuição da Paris Filmes. A estreia mundial no Festival de Berlim rendeu ao longa o Urso de Cristal de Melhor Filme. Em Gramado, foram quatro Kikitos, incluindo Melhor Direção e Melhor Atriz para Teca Pereira. A cerimônia do Oscar acontece em 14 de março de 2027.