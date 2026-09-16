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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 13:31

Feito Pipa será representante do Brasil na disputa pela vaga no Oscar 2027

Dirigido por Allan Deberton, 'Feito Pipa' foi exibido com destaque no Festival de Gramado deste ano

Dirigido por Allan Deberton, 'Feito Pipa' foi exibido com destaque no Festival de Gramado deste ano

JAMILLE QUEIROZ/PARIS FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) que Feito Pipa, de Allan Deberton, representará o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar em 2027. O filme foi escolhido pela Comissão de Seleção entre outras 14 produções inscritas. Longa mais premiado da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado, Feito Pipa narra a história de Gugu, menino de 12 anos apaixonado por futebol, que vive com a avó, uma professora aposentada que o criou de forma livre e afetuosa, no sertão cearense. Agora, Gugu enfrenta a possibilidade de morar com o pai ausente. 

A estreia nacional é prevista para 5 de novembro, com distribuição da Paris Filmes. A estreia mundial no Festival de Berlim rendeu ao longa o Urso de Cristal de Melhor Filme. Em Gramado, foram quatro Kikitos, incluindo Melhor Direção e Melhor Atriz para Teca Pereira. A cerimônia do Oscar acontece em 14 de março de 2027.

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