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CapaCulturaMúsica

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 13:06

Anitta concorre a disco do Ano no Grammy Latino; veja lista de indicações

Grammy Latino indica Anitta (foto), Loulu Gilberto e Zeca Veloso em premiação que ocorre em 12 de novembro

Grammy Latino indica Anitta (foto), Loulu Gilberto e Zeca Veloso em premiação que ocorre em 12 de novembro

ANDRÉ NICOLAU/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O Grammy Latino divulgou na manhã desta quarta (16) os indicados à premiação deste ano, que acontece em 12 de novembro. Quatro brasileiros aparecem nas categorias gerais - Anitta, que concorre à disco do ano com "Equilibrivm"; Loulu Gilberto, que concorre a gravação do ano, com "O Amor nos Encontrou", e a artista revelação; e Zeca Veloso e Dora Sanches, também na disputa de artista revelação.
Nas categorias principais, as que não são segmentadas por idioma, país ou gênero musical, destacam-se a dupla C7riel e Paco Amoroso e os cantores Milo J, Jorge Drexler, Karol G, Rosalía, Mon Laferte e Silvana Estrada. Esses concorrem em disco, música do ano e gravação do ano.

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