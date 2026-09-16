Circo Híbrido apresenta encenação cir.co no Teatro Glênio Peres

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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 18:15
A trupe constrói seu próprio picadeiro em cena, combinando acrobacias, malabarismo e comicidade.CIRCO HÍBRIDO/DIVULGAÇÃO/JC
O Circo Híbrido apresenta cir.co - minidicionário poético das artes circenses nesta sexta-feira (18) e neste sábado (19), às 19h, no Teatro Glênio Peres, na Câmara Municipal de Porto Alegre (Loureiro da Silva, 255), com entrada gratuita e classificação livre. No espetáculo, uma trupe constrói seu próprio picadeiro em cena a partir de malas e objetos, combinando acrobacias aéreas e de solo, malabarismo, força capilar, dança e comicidade. Os ingressos podem ser retirados presencialmente na Seção de Memorial da Câmara Municipal, das 9h às 17h, com limite de dois por CPF, ou, caso ainda haja disponibilidade, no foyer do teatro, 30 minutos antes de cada sessão.
O espetáculo já recebeu reconhecimentos como Destaque de Espetáculo de Circo no Prêmio Quero-Quero e Melhor Espetáculo de Circo no Olhares da Cena 2024 e no Prêmio Açorianos de Teatro e Circo 2024.