Turnê Dominguinho retorna ao Araújo Vianna com show extra

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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 08:10
Com sessão extra na sexta-feira (18), após esgotar os ingresos para show de sábado (19), Turnê Dominguinho celebra a música brasileira no Araújo Vianna.KAIO CESAR/DIVULGAÇÃO/JC
O projeto Dominguinho, formado por João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, retorna ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (18) e neste sábado (19), às 21h, para apresentar o álbum "Dominguinho – Vol. 2" e os sucessos do disco de estreia, vencedor do Grammy Latino de melhor álbum de raízes em língua portuguesa. O repertório deve reunir a inédita Deusa Minha e releituras de Se Ela Dança, Eu Danço, de MC Leozinho, e As Quatro Estações, de Sandy & Junior, além de hits como Lembrei de Nós. Os ingressos para a sessão de sábado já estão esgotados, sendo possível comprar, pelo site ingresse.com, apenas entradas para a sessão de sexta-feira (18), que custam entre R$ 100,00 e R$ 320,00.
Lançado em maio deste ano, Dominguinho – Vol. 2 foi gravado em Salvador e dá sequência ao primeiro álbum do trio, que somou mais de 300 milhões de streams e levou o grupo a cidades como Paris, Londres e Berlim.